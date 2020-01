Atalanta show: ne fa 7 al Torino

L’Atalanta diverte e vince, è la squadra che segna di più in campionato. Anche nella gara di ieri sera contro il Torino si è confermata macchina da gol implacabile. Per conferma chiedere a Sirigu, che ha dovuto raccogliere per ben 7 volte la palla nel sacco.

Trame di gioco precise e ficcanti, gol a raffica. L’Atalanta dopo la sconfitta casalinga con la Spal si è rifatta con gli interessi contro la squadra granata, letteralmente travolta davanti ai propri tifosi. Un a sconfitta che ha portato il presidente Cairo a valutare la situazione di Mazari, per ora confermato.

Le parole di Gasperini

Al termine della vittoria Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: “E’ stato un primo tempo straordinario, la sconfitta con la Spal aveva lasciato il segno, i ragazzi volevano fare una prestazione importante. Secondo tempo? Non sai mai come interpretarle certe partite. Il Torino ha avuto due occasioni clamorose, poi il quarto e il quinto gol sono arrivati in un momento. Lì è finita la partita”.

L’allenatore nerazzurro ha commentato il gol di Gosens: “Io sorpreso? Non lo sono, so che lui ha quel tiro lì, mi ricordo un bellissimo gol con l’Everton. Lavoriamo molto sui calci piazzati, adesso non più come un tempo, forse li dovremmo preparare più degli schemi”.