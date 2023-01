Atalanta travolge Salernitana 8-2

(Adnkronos) – L’Atalanta sconfigge con un netto 8-2 la Salernitana in un match valido per la 18/a giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Per i padroni di casa in gol Boga al 5′, Lookman su rigore al 19′ e al 54′, Scalvini al 23′, Koopmeiners al 38′ e Hojlund al 41′, Ederson al 61′ e Zortea all’85’. Per gli ospiti a segno Dia al 10′ e Nicolussi Caviglia al 56′. In classifica i nerazzurri agganciano la Lazio al 5° posto con 34 punti, i granata restano fermi a quota 18 in 15/a posizione.