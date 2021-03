Choc ad Atlanta, in Georgia, dove nella notte tra martedì e mercoledì un uomo ha sparato in diversi centri massaggi della città, uccidendo otto donne asiatiche. Si sospetta un movente razzista, non confermato dalla polizia, che sta verificando se le sparatorie sono collegate. Quattro donne sono state uccise in due centri massaggi nella periferia di Atlanta, le altre nella contea di Cherokee. La polizia ha arrestato un sospettato, il 21enne Robert Long.