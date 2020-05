La maratona di Roma si farà domenica 21 marzo 2021. Lo comunica su Facebook l’assessore capitolino allo Sport e ai Grandi eventi Daniele Frongia che scrive: “Ecco la data ufficiale della Acea Run Rome The Marathon del 2021: domenica 21 marzo. Una data speciale, simbolica, giorno in cui inizia la primavera e in cui vedremo l’edizione più bella in assoluto della maratona di Roma!“.