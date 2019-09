Atletico Madrid-Juve, le probabili formazioni. Higuain in dubbio

Il primo ostacolo da superare per Sarri in vista della gara di domani contro l’Atletico Madrid in Champions League sarà la conta degli infortunati. L’allenatore della Juventus dovrà fare infatti a meno di diversi titolari, che nel corso degli ultimi giorni hanno dovuto far fronte a problemi più o meno seri.

A partire da Douglas Costa: l’esterno bianconero dopo essere partito alla grande si è fermato nella gara con la Fiorentina. Nelle ultime ore è stato sottoposto a degli esami specifici che hanno evidenziato una lesione che lo terrà fuori per diverso tempo.

Un comunicato della Juve ha infatti reso noto che il brasiliano verrà sottoposto ad ulteriori esami tra tre settimane, il che vuol dire che dovrà restare fermo per almeno un mese, un mese e mezzo. Un infortunio grave che limita le possibilità di scelta di Sarri, che dovrà valutare anche le condizioni di Pjanic e Higuain.

Atletico-Juve, probabili formazioni

Per quanto riguarda il centrocampista bosniaco è meno grave del previsto l’infortunio occorso durante la gara con la Fiorentina. Pjanic potrà essere infatti utilizzato già nel prossimo impegno di campionato, mentre sono ancora da valutare le sue condizioni per la gara di domani contro l’Atletico Madrid.

Stessa cosa dicasi per Higuain, che ha preso una botta nella gara con la Fiorentina. L’argentino è da valutare in queste ore, non preoccupa più di tanto la sua condizione fisica, ma è probabile che Sarri gli conceda un turno di riposo a favore di Dibala. Ai suoi fianchi l’immancabile Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, che sostituirà l’infortunato Douglas Costa. Di seguito le probabili formazioni.

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 23 Trippier, 15 Savic, 2 J. Gimenez, 12 Lodi; 6 Koke, 8 Saul Niguez, 5 Thomas, 11 Lemar; 7 Joao Felix, 19 Diego Costa

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 23 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo