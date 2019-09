Atletico Madrid-Juventus, dove vederla in streaming e in tv

Mancano ormai poche ore all’inizio di Atletico Madrid-Juventus, partita valevole per la prima giornata del gruppo D di Champions League. I bianconeri si avvicinano alla sfida con diverse defezioni tra cui Douglas Costa (out per almeno un mese), Pjanic e l’acciaccato Higuain, che dovrebbe comunque essere convocato per la gara con gli spagnoli.

L’attaccante argentino ha preso una botta contro la Fiorentina, dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto pronto Dybala, la Joya un po’ smarrita alla ricerca del sorriso e del gol. Dopo aver eliminato i Colchoneros negli ottavi di finale della passata stagione, la Juventus affronterà l’Atletico per ottenere il primo posto del girone D di Champions League.

Atletico Madrid-Juve, dove vederla in tv

La partita tra Juventus e Atletico Madrid sarà trasmessa, come tutte le altre, su Sky Sport, che detiene i diritti in esclusiva della competizione. Per chi non fosse casa e volesse guardare comunque la gara dovrà quindi utilizzare Sky Go, un servizio offerto da Sky per vedere i programmi in streaming.

C’è anche un altro modo però per vedere Atletico Madrid-Juventus in streaming, ossia Now Tv. Il servizio permette, a fronte di un abbonamento, di poter vedere tutte le partite di Champions in streaming, oltre a 7 partite di Serie A ogni turno di campionato.