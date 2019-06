Atletico Madrid, offerta pazzesca al Benfica per Joao Felix: 126 milioni

Incredibile, ma vero: almeno, stando a radio mercato, una nuova folle cifra sta per essere spostata da un club all’altro per un nuovo nome emergente del panorama calcistico internazionale. E si tratterebbe, per appunto, di una nuova cifra montre. Quanto, ebbene, la bellezza di 126 milioni di euro. E per chi?

Joao Felix, super offerta al Benfica: l’Atletico pronto a sborsare 126 milioni di euro

Il nome al centro della questione è quello di Joao Felix che potrebbe vestire la casacca dell’Atletico Madrid. E il suo trasferimento se confermate le cifre che circolano, non solo sarebbe pazzesco nel suo ammontare ma, dal punto di vista statistico, risulterebbe essere il quarto più costoso di sempre.

Il club guidato da Diego Simeone ha fatto in effetti arrivare al Benfica un’offerta pazzesca: 126 milioni di euro. Ebbene, come è noto ai più, solo Neymar, Mbappé e Coutinho sono stati pagati di più.

A dare comunicazione di questa maxi offerta è stato un comunicato del Benfica, che ha chiarito alla Commissione del mercato e dei Valori immobiliari del Portogallo la proposta dell’Atletico. “Il Benfica informa” si legge nel comunicato del club “che l’Atletico Madrid ha presentato una proposta per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti sportivi del giocatore Joao Felix per una cifra di 126 milioni di euro, la quale sarà analizzata”.

La società ha anche ammesso che l’offerta è più alta della clausola di 120 milioni di euro perché comprende i costi della commissione. Il 19enne evidentemente, a queste condizioni, arriverà alla corte di Diego Simeone, che si rifarà così della sempre più probabile uscita della propria punta di diamante, Antoine Griezmann.