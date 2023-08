Atp Cincinnati 2023, Djokovic vince torneo: Alcaraz battuto in finale

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Carlos Alcaraz nella finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati e vince il torneo. Il serbo 36enne, numero 2 del ranking, batte il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, per 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4) dopo 3h48’ di battaglia e dopo aver annullato un match point nel tie-break del secondo set. Il match, giocato in condizioni estreme per il caldo, regala emozioni e spettacolo. Il terzo set in particolare si rivela infinito: Djokovic, dopo essersi salvato nel secondo parziale, vola 5-3 nella frazione decisiva e sta per chiudere i conti. Alcaraz, spalle al muro, salva 2 match point e recupera fino a guadagnarsi il tie-break. L’equilibrio alla fine salta, trionfa il serbo. Djokovic conquista il 95esimo titolo della carriera, il 57esimo in un Masters 1000, con il quarto successo nel 2023.