(Adnkronos) – Inizia oggi il torneo maschile Atp di Eastbourne, che si giocherà fino al 25 giugno prossimo. In campo anche gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Ma dove vederlo in tv e in streaming?

Come ricorda Sky, l’Atp 250 dell’East Sussex andrà in onda su Sky Sport Tennis (canale di riferimento), Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW, con le telecronache affidate a Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Stefano Pescosolido.