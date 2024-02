Atp Rotterdam, forfait di Medvedev: Sinner numero 3 del mondo se vince

(Adnkronos) – Il campione in carica Daniil Medvedev non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma la prossima settimana. Jannik Sinner sarà quindi la testa di serie numero 1 e in caso di vittoria nel torneo, salirà al numero 3 del mondo, suo best ranking.

A dare l’annuncio del forfait a Rotterdam è stato lo stesso 27enne russo, numero 3 del mondo, sui profili social del torneo olandese. “Purtroppo non potrò essere presente a Rotterdam – dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo – e in particolare il mio piede destro – non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare”, ha spiegato Medvedev aggiungendo: “Adoro giocare a Rotterdam, ho una lunga storia con questo evento e spero di poter tornare nel 2025”.

Sinner, che ha da poco trionfato agli Australian Open, ha battuto in finale proprio Medvedev con una strepitosa rimonta per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 in 3h45′.