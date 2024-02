Atp Rotterdam, Sinner senza rivali per titolo: dove e quando vederlo in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Rotterdam un anno dopo la finale persa contro Medvedev e dopo un’altra, storica, finale vinta contro il russo in Australia. I bookmaker puntano su un’altra settimana di successi: Jannik vede il titolo a 2 su Planetwin365 e i rivali più vicini, Dimitrov e Rublev, inseguono a distanza e si giocano a 7. Il trofeo di Rotterdam vorrebbe dire anche terzo posto nel ranking mondiale, ai danni, ancora una volta, di Medvedev, assente quest’anno dal tabellone olandese.

L’esordio di Sinner sarà contro il tennista con cui si è aperta la campagna vincente a Melbourne un mese fa: Botic Van De Zandschulp. La sfida si giocherà mercoledì 14 febbraio 2024 alla Rotterdam Ahoy. Sarà possibile seguire il match tra i due tennisti in diretta tv su Sky Sport Tennis. Inoltre la sfida sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e su NOW.