(Adnkronos) – Matteo Berrettini, al rientro in campo dopo l’infortunio e l’operazione alla mano, si qualifica per la semifinale del torneo Atp sull’erba di Stoccarda. Il tennista romano si è imposto nel derby con Lorenzo Sonego in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Ora affronterà il tedesco Oscar Otte, approdato in semifinale grazie al ritiro del francese Benjamin Bonzi.