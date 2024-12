Al via oggi nella cornice del Circo Massimo Atreju, la manifestazione organizzata ogni anno da Fratelli d’Italia che per questa edizione avrà 378 ospiti e oltre 500 interventi. Panel e dibattiti nel cuore della Capitale, area che dall’8 al 15 dicembre ospiterà anche un villaggio di Natale con mercatino di prodotti tipici e una pista di pattinaggio.

“La via italiana – Risposte concrete al mondo che cambia” è il titolo scelto per quest’edizione extralarge della kermesse che prenderà il via questo pomeriggio intorno alle 17 con il presepe vivente e l’accensione dell’albero di Natale. Al Circo Massimo anche una mostra realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale: una galleria ironica di foto stampate su una parete di 12 metri per mostrare “come sarebbe il mondo ideale secondo la sinistra”.

Atreju sbarca al Circo Massimo: al via l’8 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale

Tra gli ospiti della prima giornata Marcello Pera intervistato da Tommaso Labate su “Le istituzioni per la tutela della cultura e delle tradizioni” e a seguire Fausto Bertinotti, Paolo Bonolis, Pietrangelo Buttafuoco che interverranno nel dibattito “Uomini sempre poco allineati” introdotto da Gianmarco Mazzi sottosegretario al ministero della Cultura. Molti gli esponenti del governo ospiti della kermesse, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a quello delle Riforme Elisabetta Casellati, passando per il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti e per il neo-ministro per il Pnrr e gli Affari Ue Tommaso Foti.

Giorgia Meloni attesa per il finale

Non mancheranno, come da tradizione, esponenti dell’opposizione: nell’elenco degli ospiti figurano tra gli altri il leader del M5S Giuseppe Conte e quello di Azione, Carlo Calenda. Presente anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che sarà intervistato insieme all’ex premier ed ex segretario del Pd Enrico Letta venerdì 13. La conclusione è affidata alla premier e leader di FdI Giorgia Meloni, ma ci saranno gli interventi anche degli altri leader del centrodestra.