Attacco alla Cgil, la visita di Draghi, Landini: “Non è un fatto scontato ma importante e significativo”

“Ho ringraziato il presidente Draghi per la visita che ha un significato molto importante per quello che è avvenuto. Il presidente ha voluto esprimere la vicinanza del governo e l’impegno di tutte le istituzioni per impedire che un passato che non vogliamo ritorni. La vicinanza alla Cgil, a tutto il movimento sindacale e a tutti i lavoratori da parte del governo non è un fatto scontato ma importante e significativo“.

Così, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, raccontando la visita del premier Draghi stamane presso la sede romana del sindacato, teatro sabato scorso di un violento attacco fisico.

Attacco alla Cgil, la solidarietà e la vicinanza del premier Draghi a tutti i dipendenti della sede romana

I due si sono salutati come ‘vecchi amici’, tra abbracci e pacche sulle spalle. Una visita quella del capo del governo, durata circa una mezzora, nel corso della quale, oltre ad esternare la sua vicinanza al sindacato il premier si è anche fermato a stringere la mano a tutti i dipendenti, assiepati all’esterno dell’immobile di Corso d’Italia.

Max