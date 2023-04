“Attacco Ucraina dal 30 aprile”: i segreti della controffensiva nelle carte Usa

(Adnkronos) – Il 30 aprile 2023 è una data da tenere a mente per la controffensiva dell’Ucraina nella guerra con la Russia. E’ un elemento contenuto nei documenti riservati del Pentagono diffusi online. Circa 50 file sono stati visionati da Newsweek, che ha analizzato il contenuto dei documenti. Tra le informazioni presenti, spiccano quelle alla controffensiva di primavera che le forze armate ucraine dovrebbero lanciare per riconquistare i territori sottratti dalla Russia in oltre un anno di guerra.

“Questo documento – scrive Newsweek – mostra una ripartizione dettagliata delle attrezzature promesse all’Ucraina”. Il programma delle consegne si articola tra gennaio e aprile 2023 ed è abbinato alle informazioni sull’addestramento di reparti ucraini. Il documento indica anche che il training da parte degli Stati Uniti e degli alleati si svolge al di fuori dell’Ucraina.

A grandi linee, osserva Newsweek, le forniture destinate all’Ucraina sono già note. I documenti sottratti al Pentagono permettono però di elaborare un quadro più preciso in vista dell'”offensiva di primavera” prevista per il 30 aprile 2023: “L’equipaggiamento totale richiesto per 9 brigate da combattimento è di 253 carri armati, 381 veicoli meccanizzati, 480 veicoli motorizzati e 147 pezzi di artiglieria più la consegna di 571 veicoli statunitensi”, afferma il documento.