Atto vandalico a Roma contro le auto: ecco dove e cosa è successo

Brutta mattinata per decine di automobilisti romani, che si sono ritrovati davanti le gomme delle proprie auto a terra. Un atto vandalico seriale, compiuto domenica notte in via del Mandrione, 56 le vetture prese di mira e che sono state trovate con gli pneumatici forati.

Episodio simile si verificò la notte dello scorso 14 febbraio in zona Appio Tuscolano. In quel caso furono 33 gli pneumatici forati. Dopo la richiesta di intervento al 112 da parte dei proprietari delle auto, è caccia al vandalo o il gruppo di vandali che hanno compiuto questo inspiegabile gesto.

Seguono aggiornamenti