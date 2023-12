Volley maschile, bene le italiane in Europa

Momento positivo per le squadre italiane di volley maschile in Europa. Nel turno di Champions League, valido per l’ultima gara del girone d’andata, è stato centrato un tris di successi. Vittoria per Trento in trasferta a Resovia, della Lube sui belgi del Maaseik, di Piacenza contro Berlino. Tre vittorie che consentono alle formazioni italiane di mantenere intatte le possibilità di chiudere al primo posto la propria pool e accedere direttamente ai quarti di finale. Le scommesse su pallavolo attribuiscono alle tre rappresentanti tricolore, le maggiori chances di passaggio del turno al termine della prima fase. In questo modo eviterebbero di giocare i rischiosi play-off.

Piacenza batte Berlino

Piacenza non poteva commettere più errori al PalaBanca, dopo aver perso all’esordio con Ankara. Puntuale è arrivato il successo contro Berlino. Un netto 3-1 da parte della Gas Sales, con Yuri Romanò migliore realizzatore in campo. Alla fine 17 punti per lui. Molto bene Recine, peraltro autore del punto che ha chiuso l’incontro. Ottime anche le prove di Lucarelli e di Simon, quest’ultimo quasi insuperabile a muro. Un successo che porta Piacenza in testa alla pool C, in attesa della sfida tra Ankara ed il Benfica.

Trento sbanca Resovia

Nessun problema per Trento a Resovia, un netto 3-0 in un match in cui non è stata mai messa in discussione la supremazia della formazione italiana su quella polacca. Fra i migliori di giornata, Lavia con 16 punti, Michieletto e Rychlicki (14 punti per entrambi). Tre vittorie in altrettanti match per Trento, in vetta a punteggio pieno nella Pool. Ai ragazzi di coach Soli serve soltanto un altro successo, possibilmente nella prossima gara contro i francesi di Tours, per ipotecare il passaggio ai quarti di finale.

Lube stende il Maaseik

La Lube Civitanova ha vinto agevolmente per 3-0 la sfida in casa del Maaseik. I top scorer sono stati Nikolov con 20 punti e Lagumidzija con 19. Un dominio assoluto finora nella pool C, nessun set è stato concesso agli avversari. Il prossimo giovedì, una vittoria in casa contro Praga si tradurrà in qualificazione matematica per i quarti di finale, trasformando in amichevoli le due restanti partite di gennaio.

Le altre squadre azzurre in Europa

Successi per le altre due italiane impegnate in Europa. La formazione di Milano ha sconfitto il Paok Tessalonica a Cagliari, match valido per l’andata degli ottavi di finale di CEV Cup. Nel match di ritorno sarà sufficiente aggiudicarsi due set, per accedere nelle prime otto della competizione.

Il Vero Volley Monza ha invece espugnato Atene, vincendo al tiebreak contro il Panathinaikos. Ottime le prove di Szwarc (22 punti) e Takahasi (17). Per la formazione brianzola è sufficiente un successo al ritorno per garantirsi un posto ai quarti.