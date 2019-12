Auguri di Buon Natale 2019: i messaggi più romantici e scherzosi da usare su Facebook

Manca davvero poco, una manciata di ore, e ormai arriverà: ecco il Natale 2019 ormai sull’uscio più che alle porte. E come noto, ormai, scatta anche il countdown per il consueto ‘treno’ degli auguri di Buon Natale e di buone feste che, da tradizione, coinvolgerà tutti quanti nel continuo e reciproco scambio di messaggi di buon augurio, auspicio e felicitazioni.

Sono davvero tanti i modi tramite cui ci si può scambiare gli auguri e, come è facile immaginarsi, sono i nuovi ‘canali’ quelli che funzionano meglio: dagli auguri di buon Natale 2019 su WhatsApp agli auguri tramite gif animate, passando da quelli che si è soliti scrivere nei bigliettini canonici, si passa anche agli auguri di buon Natale su Facebook.

Infatti il notissimo e più famoso social network al mondo è terreno fertile per idee originali, sia divertenti che romantiche, tramite cui scambiarsi gli auguri.

Auguri di Buon Natale 2019: i messaggi più belli su Facebook

Ecco una raccolta delle migliori frasi di auguri che girano in questi giorni su Facebook per poter scambiarsi, appunto, messaggi di buon augurio per questo Natale 2019.

Se volessimo raggiungere tante persone a noi persone care sia che siano a noi prossime e sia che siano lontane, Facebook è uno degli strumenti più efficaci, semplici e funzionali per arrivare in tempo reale a chiunque.

Nella bailamme della grande ‘offerta’ di messaggi, in linea di principio però ci si può addirittura confondere. Ecco perchè è bene poter fare chiarezza, distinguendo magari per aree di augurio specifiche. Per esempio?

Ci si divide tra auguri romantici e auguri divertenti di Buon Natale 2019.

Auguri di Buon Natale 2019: messaggi romantici

Tra i messaggi cosiddetti dolci, ecco alcuni che sono considerati evergreen:

“Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!”.

“Ti auguro di trovare sotto l’albero regali fatti di gioia, felicità e amore, per un Natale speciale. Un abbraccio a te e ai tuoi cari!”

“La Pace, la Gioia e l’Armonia siano le stelle comete del Natale. Tanti auguri!”.

“Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che faccio a te e famiglia!”.

“Che l’armonia del Natale riempia il tuo cuore. Auguri per feste piene di amore e felicità!”.

Non c’è soltanto il classico ma anche la linea di tendenza dedicata al divertimento, ovvero i messaggi divertenti che arrivano sui profili Facebook di milioni di italiani.

Ecco un elenco di alcune tra le più gettonate frasi divertenti da postare e spedire su Facebook in questo Natale 2019.

Auguri di Buon Natale 2019: messaggi divertenti

“Quest’anno spero tu possa ricevere qualcosa di speciale, qualcosa che davvero non hai: un cervello! Tanti auguri di Natale!”

“Il più bel regalo di Natale per me, anche quest’anno, sei te. Ecco perchè per l’ennesimo anno, sarà un Natale magro e amaro. Scherzo! Auguri!”

“Ma dove sei? Ti sto cercando da giorni. Fai presto, senza di te non è Natale: mi serve l’asino per completare il presepe!”

“Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona meravigliosa, unica, speciale e brillante: ma è inutile farsi gli auguri da solo, quindi mi accontento di fare gli auguri a te!”

“Congratulazioni! Hai un nuovo lavoro per questo Natale: sarai Babbo Natale… considerato quanto hai mangiato, ne hai tutte le fattezze”.