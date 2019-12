Auguri di Natale e buon anno: frasi divertenti, messaggi originali e immagini animate

Auguri di Natale e buon anno 2020: le migliori frasi e immagini da inviare ad amici, colleghi e familiari

Per celebrare le feste di Natale in tanti in queste ore stanno cercando su Google frasi e immagini divertenti da inviare ad amici e parenti per fare gli auguri di Natale 2019. Le festività natalizie sono molto sentite in Italia e per questo motivo la redazione del quotidiano online Italia Sera ha pensato di accontentare i lettori offrendo la possibilità di scegliere i migliori messaggi di auguri da mandare su WhatsApp, Facebook Messenger e altri social per augurare buone feste di Natale e buon anno nuovo.

In questo articolo abbiamo raccolto le migliori frasi divertenti, originali e formali per fare i migliori auguri di Natale e buon anno 2020 a tutti i propri contatti. Da WhatsApp ai classici SMS, da Instagram a Telegram, i messaggi che riportiamo di seguito sono validi per tutte le piattaforme di messaggistica. E per chi vuole stupire i propri amici, su questo articolo abbiamo raccolto anche le migliori immagini animate da inviare e condividere su Facebook, Twitter e altri social media. Non solo frasi e aforismi, dunque, ma anche immagini, GIF animate e video.

Leggi anche: Auguri di Natale 2019, i messaggi di Buone Feste da inviare su WhatsApp

Auguri di Natale 2019: frasi divertenti e aforismi famosi

Luci, colori, suoni, poi sotto l’albero i doni. Il Natale porta a tutti un sorriso, proprio come quello che hai sul viso. Auguri di buone feste!

E’ Natale quando sorridendo ad un passante ti senti il cuore che scoppia di gioia. Tanti auguri!

E’ un piccolo dono, ma fatto con il cuore. Aprilo con attenzione, altrimenti tutto il milione di baci che ho messo dentro al pacco per te volerà via! Tanti auguri di Buon Natale cara amica mia!

Un dolce gemito rompe il silenzio della notte, un Bambino è appena nato. Gioiscano i cuori per la venuta al mondo di Gesù. Auguri di buon Natale!

Credo che l’atmosfera natalizia sia magicamente contagiosa, e ti ritrovi a condividere meravigliosi ed emozionanti momenti con chi vuoi più bene. Tanti Auguri di buone feste!

Una magica notte piena di stelle, il dolce pianto di un Bambino che annuncia al mondo nuova speranza… Gioite, aprite i vostri cuori, e rallegratevi! E’ Natale!

Tanti Auguri di Buon Natale a chi avverte tristezza per l’arrivo delle feste perché è certamente una persona che ha sofferto, ed ora è sola. Auguri perciò, caro solitario, e sappi che lo smarrimento dolente che attualmente vivi, è segno d’indiscussa sensibilità e di profondo amore, nonostante tutto, alla vita.

Frasi di Natale 2019: messaggi di auguri formali e religiosi

via GIPHY

Il suono delle campane annuncia la nascita di Gesù Cristo nostro Signore. A lui chiedo gioia e serenità per voi. Buon Natale.

Gesù è nato povero, in una grotta fredda scaldata dagli animali, con nessuna ricchezza. La sua povertà materiale è un esempio per tutti noi che dobbiamo aspirare alla ricchezza spirituale. Auguri di un Santo Natale a te e alla tua famiglia.

Il 25 dicembre mi ricorda che le persone come te sono un’espressione dell’amore di Dio per tutti noi. Buon Natale.

Il Natale non è solo una volta all’anno, ma una condizione che ci deve accompagnare sempre nella vita di noi cristiani. Il Natale è il nostro prossimo che si manifesta dinanzi a noi. È Natale quando diamo la mano a un fratello e gli stiamo vicino. Che sia Natale sempre e la serenità regni nella tua famiglia.

La magia del Natale faccia risvegliare nei nostri cuori la luce della speranza per il mondo intero affinché l’uomo possa davvero vivere in Dio.

La nascita di Dio in un bimbo nato in una grotta e destinato a salvare il mondo intero rinnovi in te la speranza e la determinazione nel cambiamento per una vita sempre più vera e autentica. Auguri.

Gesù bambino bussi alla porta del tuo cuore facendoti riscoprire l’innocenza e la purezza dell’infanzia. Ti auguro di portare sempre nella tua vita il messaggio d’amore che Dio ci ha lasciato venendo sulla Terra. Tantissimi auguri di Buon Natale.

La Sacra Famiglia e la sua unione, la sua vittoria sul male e sulla tentazione siano per noi esempio di lotta continua e rinascita eterna. Che questo Natale porti in te la luce della speranza e la forza del coraggio. Auguri!

Auguri di Natale e buon 2020: immagini animate, frasi famose e video natalizi

Una vigilia di Natale di molti anni fa, me ne stavo tranquillo nel mio letto. Non muovevo le lenzuola, respiravo lentamente senza fare rumore. Aspettavo di udire un suono, un suono che secondo un mio amico non avrei mai sentito: le campanelle della slitta di Babbo Natale! (Polar Express)

Il Natale, quando arriva arriva! (Renato Pozzetto)

Un perfetto albero di Natale? Tutti gli alberi di Natale sono perfetti (Charles N. Barnard)

Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia (Byrn Rogers)

Caro Babbo Natale, io vorrei che quest’anno per Natale tutti diventassero più buoni e io più figa (questo lo chiedo ogni anno però…). Se pensi che, anche per te che sei babbo, esaudire questo desiderio sia proprio una mission impossible, calami pure giù dalla canna fumaria un assegno da 5.000 euro che me lo faccio bastare. (Luciana Littizzetto)

Non ci sono estranei alla vigilia di Natale. (Mildred Cram)

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. (Taylor Caldwell)

Il Natale, bambini, non è una data. E’ uno stato d’animo (Mary Ellen Chase)

Oggi siamo seduti, alla vigilia | di Natale, noi, gente misera, | in una gelida stanzetta, | il vento corre fuori, il vento entra. | Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo: | perché tu ci sei davvero necessario. (Bertolt Brecht)

Chi non ha il Natale nel suo cuore non lo troverà mai sotto un albero. (Roy L. Smith)

Anche da adulto trovo difficile dormire la vigilia di Natale. L’eccitazione del Natale e’ una potente caffeina,non importa la tua età. (Carrie Latet)

Se nevica a Natale, non nevica a Pasqua (Proverbio meteorologico)

Se siete alla ricerca di consigli e idee su cosa scrivere sui biglietti di Natale vi invitiamo a leggere la nostra guida con le migliori frasi e messaggi per stupire i propri cari con testi originali e divertenti pronti per essere trascritti sui bigliettini natalizi.