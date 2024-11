Aumenta lo stress a scuola e cala il sostegno familiare, lo afferma un report di OMS Europa

IL nuovo report dell’OMS Europa mostra tempi duri per gli adolescenti che vedono aumentare lo stress a scuola e calare i livelli di sostegno familiare

Il nuovo rapporto di OMS Europa ha rivelato che su circa 280.000 giovani ci sono cali preoccupanti nel benessere degli adolescenti in 44 paesi. Solo il 68% degli adolescenti segnala alti livelli di sostegno familiare, un calo significativo rispetto al sondaggio precedente del 2018, mentre la pressione scolastica è aumentata notevolmente, in particolare per le ragazze adolescenti.

Il rapporto dell’OMS Europa

Il rapporto si basa sui dati di 279.117 giovani di età compresa tra 11, 13 e 15 anni in 44 paesi e si evidenzia un crescente disagio per la salute mentale e il benessere di milioni di giovani, in particolare degli adolescenti più grandi e di quelli provenienti da famiglie meno abbienti. In particolare emerge una diminuzione del supporto familiare, in particolare tra le ragazze e sempre più studenti dichiarano di sentirsi sotto pressione a causa dei compiti scolastici, in particolare tra gli adolescenti più grandi, con forti differenze di genere.

Disuguaglianze sociali e differenze di genere

Gli adolescenti provenienti da famiglie meno abbienti segnalano costantemente livelli di supporto inferiori rispetto ai loro coetanei più benestanti. Ad esempio il 62% degli adolescenti con basso reddito segnala un buon livello di supporto familiare, rispetto al 71% degli adolescenti con più abbienti. Steso dirscorso per le differenze di genere: le ragazze reputano meno facile parlare con entrambi i genitori di cose che le infastidiscono, con un maggiore divario di genere nella comunicazione con i padri (62% contro 78%) rispetto alle madri (81% contro 86%). L’unica eccezione sono le relazioni con i coetanei, in cui le ragazze mantengono livelli di supporto più elevati rispetto ai ragazzi (62% contro 55%).

La pandemia da covid19

Sicuramente la pandemia ha avuto un impatto cruciale sullo sviluppo e la crescita degli adolescenti, con effetti duraturi che continuano a farsi sentire. Le misure di distanziamento sociale, le chiusure delle scuole e le interruzioni delle abitudini, hanno coinciso con cambiamenti nel supporto familiare e con esperienze scolastiche poco positive, intensificando le sfide affrontate dai giovani durante un periodo già vulnerabile delle loro vite.

L’appello di OMS Europa

“Gli adolescenti di oggi affrontano sfide senza precedenti nei loro ambienti sociali, con conseguenze potenzialmente a lungo termine per la loro salute e le prospettive di vita future. Queste scoperte dovrebbero essere un campanello d’allarme per tutti noi, per agire ora e per migliorare le condizioni in cui i nostri giovani stanno crescendo” ha affermato il dott. Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’OMS per l’Europa. “Le nostre scoperte indicano chiaramente che nessun singolo settore o industria può affrontare queste sfide da solo. Costruire ambienti scolastici più sicuri e inclusivi, fornire supporto economico e implementare interventi sensibili al genere, richiedono tutti il ​​coinvolgimento di diverse sfere, dall’istruzione alla salute alle politiche pubbliche” ha concluso.

