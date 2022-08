“Aurora Ramazzotti è incinta”

(Adnkronos) – “Aurora Ramazzotti presto mamma”. A dare la notizia è ‘Chi’, nel numero in edicola da domani mercoledì 31 agosto. Secondo il magazine la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è dunque incinta e partorirà a gennaio. Proprio ‘Chi’, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza: “Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”, si legge.