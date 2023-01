Australia, aereo atterra in sicurezza a Sidney dopo richiesta di soccorso

(Adnkronos) – E’ atterrato in sicurezza all’aeroporto di Sidney un aereo della Qantas decollato da Auckland, in Nuova Zelanda, con a bordo più di 100 passeggeri, che aveva inviato una richiesta di soccorso durante il volo. L’allarme lanciato dal Boeing 737-800, mentre sorvolava il Mar di Tasmania, tra l’Australia e la Nuova Zelanda, aveva fatto scattare un piano di emergenza nello Stato del New South Wales, con ambulanze e paramedici schierati all’interno dello scalo. Diversi media australiani hanno riferito che l’aereo ha riscontrato problemi con uno dei suoi motori. Il Boeing 737-800 ne ha due e può atterrare in sicurezza anche con uno solo.