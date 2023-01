Australian Open 2023, è finale Djokovic-Tsitsipas

(Adnkronos) – Novak Djokovic giocherà la finale degli Australian Open 2023 contro il greco Stefanos Tsitsipas. I due campioni si contenderanno domenica il primo Slam della stagione con il greco che punta anche al numero uno mondiale. Il serbo, numero 4 del seeding australiano, si è imposto in semifinale sullo statunitense Tommy Paul in tre set con il punteggio di 7-5, 6-1, 6-2 in 2 ore e 20 minuti di gioco.

Tsitsipas, testa di serie numero 3, si è imposto in quattro set su Karen Khachanov, numero 18 del seeding, in tre ore e 21 minuti con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. Per Tsitsipas si tratta della seconda finale assoluta in uno Slam dopo quella persa con Novak Djokovic al Roland Garros del 2021.

Novak Djokovic arriva per la 10a volta in finale agli Australian Open, 33esima finale Slam, e vincendo il torneo australiano conquisterebbe il suo 22esimo Slam, il decimo a Melbourne, come Rafa Nadal. Alzando la coppa, inoltre, Nole tornerebbe anche numero 1 del mondo, scalzando Carlos Alcaraz. Mentre Paul battuto dal serbo in semifinale da lunedì entrerà in Top-20 per la prima volta. La finale contro Stefanos Tsitsipas è in programma domenica alla Rod Laver Arena, è ormai un grande classico quello tra i due. Ci sono infatti ben 12 precedenti, con il bilancio che è 10-2 per il serbo, che ha vinto gli ultimi 9 confronti. L’ultima affermazione di Tsitsipas risale al 2019 quando si impose nei quarti del Masters di Shanghai.