Australian Open 2023, Nadal saluta il trionfo di Djokovic: “Risultato straordinario”

(Adnkronos) – Rafael Nadal si è congratulato con Novak Djokovic per il “risultato straordinario” di eguagliare il suo record di 22 titoli del Grande Slam vincendo l’Australian Open 2023 di domenica. Djokovic e Nadal condividono il record per il maggior numero di tornei Slam vinti da un giocatore maschio dopo che il 35enne serbo ha battuto Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) al Melbourne Park. La superstar serba è anche tornata in cima alla classifica con il decimo titolo all’Australian Open. Djokovic e Nadal si recheranno all’Open di Francia a maggio con l’obiettivo del trionfo numero 23.

Lo spagnolo Nadal, che starà fuori per circa otto settimane a causa di un infortunio all’anca che ha aggravato durante la sconfitta al secondo turno contro Mackenzie McDonald a Melbourne, ha postato su Instagram: “Risultato straordinario Nole @djokernole. Molte congratulazioni a te e alla tua squadra! Meritato. Goditelo Nole!”.

Anche lo svizzero Roger Federer ha salutato il decimo titolo degli Australian Open 2023 di Novak Djokovic come un’impresa “incredibile”. Sebbene Federer sia diventato il primo uomo a raggiungere i 20 major quando ha vinto il titolo dell’Australian Open 2018, il campione elvetico non ha potuto aggiungere altri titoli a quel bottino prima di ritirarsi lo scorso settembre ed è stato superato dai suoi due più grandi rivali. Con Nadal che lotta per mantenersi in forma, sembra che Djokovic sia l’uomo più probabile che possa aggiungere altri successi al suo bottino e finire la sua carriera come l’uomo di maggior successo nella storia del Grande Slam.

“Sforzo incredibile, ancora una volta! Molte congratulazioni”, ha scritto Federer in una storia su Instagram, acclamando la vittoria in tre set di Djokovic su Stefanos Tsitsipas nella finale di domenica al Melbourne Park. Il co-fondatore della Professional Tennis Players Association, Vasek Pospisil, ha descritto il serbo come “l’uomo d’acciaio” del tennis. Anche le star dell’Atp Tour Denis Shapovalov e Holger Rune hanno inviato messaggi di plauso sui social media a Djokovic, così come la leggenda dello sprint giamaicano Usain Bolt.

IL RANKING – Novak Djokovic è tornato ufficialmente il numero 1 del tennis mondiale, dopo il trionfo agli Australian Open. Nel ranking Atp di oggi alle spalle del serbo c’è l’ex numero 1 Carlos Alcaraz, terzo il greco Stefanos Tsitsipas. Il migliore degli italiani resta Jannik Sinner al 17esimo posto, dopo i problemi degli ultimi mesi di Matteo Berrettini, sceso al 22esimo. Best ranking per Lorenzo Musetti, ora al 18esimo posto nella classifica Atp, mentre Lorenzo Sonego scende al 51esimo posto e Fabio Fognini al 62esimo.