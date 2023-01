Australian Open, Berrettini eliminato: sconfitto da Murray in 5 set

(Adnkronos) – Matteo Berrettini eliminato al primo turno dell’Australian Open 2023. L’azzurro, numero 13 del tabellone, è stato sconfitto dal britannico Andy Murraty che si è imposto per 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7-9), 7-6 (10-6) dopo 4h49′. Berrettini, sotto di 2 set, ha rimontato fino a procurarsi un match point sul 5-4 del quinto parziale: il romano, però, ha sprecato la chance affondando in rete un rovescio non impossibile. Con la sconfitta, per Berrettini si profila l’uscita dai primi 20 del ranking. Murray, 35 anni, al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Fabio Fognini e l’australiano Thanasi Kokkinakis.