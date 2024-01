(Adnkronos) – Si fermano agli ottavi gli Australian Open di Jasmine Paolini: l’azzurra perde con un netto 6-4 6-2 contro la russa Anna Kalinskaya, che vola per la prima volta in carriera ai quarti in uno Slam. Paolini torna in Italia almeno conquistando il numero 24 Wta, suo miglior ranking.