Australian Open, Tsitsipas e Fritz agli ottavi

(Adnkronos) –

Proseguono la loro corsa agli Australian Open, primo Slam della stagione, il greco Stefanos Tsitsipas e lo statunitense Taylor Fritz che raggiungono gli ottavi di finale. Il greco, testa di serie numero 7, si è imposto 6-3, 6-0, 6-4 sul francese Luca Van Assche in poco più di due ore e affronterà proprio Fritz, numero 12 del tabellone che ha battuto in rimontato in quattro set Fabian Marozsan 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Anche Jannik Sinner agli ottavi di finale. L’azzurro 22enne, numero 4 del mondo e del tabellone, nel terzo turno del singolare maschile ha superato l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 26, per 6-0, 6-1, 6-3 in 1h52′.

Sinner archivia la pratica con 6 ace e il 64% di prime palle, senza aver bisogno di un rendimento sopra le righe (33 vincenti e 27 errori gratuiti). L’altoatesino concede 4 palle break ma non cede mai la battuta: fila tutto liscio in meno di 2 ore di gioco. Sinner approda agli ottavi di finale di uno Slam per l’undicesima volta in carriera staccando Matteo Berrettini (10 presenze): nessun italiano vanta un ruolino come il suo nei tornei major.

Sinner affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 15, che al terzo turno ha la meglio sul ceco Tomas Machac per 6-4, 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (7-5) in 3h24′.