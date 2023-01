Austria, 20 milioni di euro per trasformare casa natale di Hitler a Braunau am Inn

(Adnkronos) – Sono raddoppiati i costi di ristrutturazione della casa natale del dittatore nazista Adolf Hitler, al confine tra Austria e Germania, un edificio al momento disabitato nella cittadina di Braunau am Inn dove le autorità locali intendono installare il quartier generale della polizia. Una speciale commissione investita del caso ha raccomandato di apportare modifiche architettoniche che rendano la costruzione quasi irriconoscibile e pertanto meno fonte di attrazione per i neonazisti, che ripetutamente si sono recati sul posto in visita. Dagli undici milioni iniziali, di meno di un anno fa, ci si aspetta ora che si arrivi a circa 20. I lavori dovrebbero essere completati per il 2025. Fino al 2011 il posto ospitava la sede di un’associazione che si occupa di persone con disabilità. Il governo ha acquisito la proprietà dell’immobile dal suo precedente proprietario al termine di una lunga disputa riguardante il suo utilizzo.