Autismo, oggi 2 aprile 2020 la giornata mondiale della consapevolezza sulla condizione

Il 2 aprile è la data universalmente riconosciuta come la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita dal 2007 per opera dell’Assemblea Generale dell’Onu. Un momento importantissimo per porre all’attenzione dell’opinione pubblica le problematiche delle famiglie che giornalmente devono lottare contro tale condizione.

La ricorrenza ha l’obiettivo di mettere al centro i diritti delle persone che si trovano nello spettro autistico, per migliorare le condizioni e la qualità della vita di quei soggetti spesso dimenticati.

L’iniziativa più nota, in questa giornata, è quella per cui i monumenti più famosi in tutto il mondo saranno illuminati di luce blu. Questo colore, infatti, è stato quello scelto dall’Onu per parlare dell’autismo. Purtroppo, in questo anno particolare, con l’emergenza mondiale per la pandemia da coronavirus, non sarann possibili le tradizionali iniziative e manifestazioni in piazza e all’aperto.

Parlando di qualche dato, secondo l’Osservatorio Nazionale del Ministero della Salute per il monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico, nel nostro Paese l’autismo colpisce un bambino ogni 77, nella fascia d’età dai 7 ai 9 anni. In prevalenza sono i maschi a essere nello spettro autistico, con un’incidenza di 4,4 volte in più delle femmine.