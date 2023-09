Auto distrutta dai tifosi all’arrivo di Lukaku a Ciampino: la proprietaria scrive alla As Roma

Una donna, recentemente coinvolta in un atto di vandalismo durante l’arrivo del calciatore Romelu Lukaku a Roma Ciampino il 29 agosto, ha inviato una commovente lettera tramite posta elettronica certificata all’AS Roma. L’auto della donna è stata danneggiata da alcuni tifosi incontrollati durante l’entusiasmante accoglienza riservata al giocatore belga, con circa 5.000 sostenitori giallorossi che si sono radunati al secondo aeroporto di Roma per salutarlo.

Le immagini dell’evento mostrano momenti di gioia, ma purtroppo anche di inciviltà e mancanza di rispetto, con tifosi sul tetto e il cofano delle vetture parcheggiate a Ciampino. Sette automobili sono state vittime di questi deplorevoli atti vandalici, tra cui una Fiat Panda rossa diventata involontariamente il simbolo di questo evento.

La proprietaria dell’auto danneggiata è una giovane romana che ha espresso la sua indignazione attraverso una lettera inviata tramite posta elettronica certificata all’Associazione Sportiva Roma. Nella lettera, la donna manifesta il suo sdegno per essere stata coinvolta in un atto di vandalismo, offrendo sarcasticamente la sua macchina come “trofeo” per la festa in onore del nuovo giocatore.

La donna critica aspramente l’evento, definendolo una “festa pagana” che manca completamente di valori cristiani, simile alle tradizioni imperiali romane con riti, giochi e persino sacrifici. Ha subito una perdita notevole, non solo in termini materiali, ma anche emotivi, poiché l’auto era un dono speciale da parte di sua nonna, a cui era affezionata.

Nel corso della sua lettera, la donna pone domande etiche e morali sulla responsabilità della comunità sportiva nell’assicurare la sicurezza durante tali eventi e nell’inculcare valori di rispetto e umanità nei propri sostenitori. Non cerca compensazioni economiche per i danni subiti, ma invoca una riflessione profonda sul comportamento di coloro che si identificano con una squadra sportiva e sul concetto di bene e male.