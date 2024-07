Auto elettriche – Complice il superbonus, registrato un boom vendite in Italia. Parallelamente, risulta in crescita anche la ricerca dell’usato

Auto elettriche – Complice il superbonus, registrato un boom vendite in Italia....

Oggi i consumatori tengono sempre più in considerazione anche l’impatto ambientale dei prodotti che scelgono di acquistare. Ciò vale anche per le automobili: il passaggio graduale verso una mobilità più green sembra aver preso piede anche in Italia, dove nel mese di giugno si è registrata una crescita del mercato di auto elettriche.

Superata la fase di stallo sugli incentivi, il nuovo Ecobonus è entrato in vigore proprio nel mese di giugno per dare agli italiani la possibilità di sostituire veicoli vecchi e inquinanti con automobili dal minor impatto ambientale. Ciò ha indubbiamente dato una forte spinta al mercato italiano delle auto elettriche: a giugno in tutta la penisola sono infatti state immatricolate 13.285 nuove vetture full-electric (con una crescita del 115,8% rispetto allo stesso mese del 2023), andando a rappresentare l’8,3% del mercato.

Non solo auto nuove, ma anche usate: gli italiani hanno approfittato dell’Ecobonus per cercare automobili di seconda mano, facendo una scelta ancora più rispettosa per l’ambiente.

Lo dimostrano i dati raccolti da carVertical (società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico), che nel mese di giugno ha registrato un’impennata di ricerche di veicoli elettrici sulla piattaforma.

Come tiene a rimarcare Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e Head of Communications di carVertical, “Il crescente interesse per le auto elettriche è visibile anche nel mercato delle auto usate. A giugno su carVertical le ricerche e i controlli di veicoli elettrici da parte degli italiani sono aumentante del 9,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso” .

Dunque, aggiunge ancora l’esperto, “Abbiamo inoltre registrato un aumento del 24% dei controlli dello storico dei veicoli elettrici sulla nostra piattaforma da maggio a giugno e sembra che questa tendenza stia continuando. Ciò dimostra che gli incentivi governativi hanno senza dubbio incoraggiato gli italiani a prendere in considerazione l’acquisto di un’auto elettrica”.

