(Adnkronos) – Infortunio sul lavoro stamattina nel porto della Spezia. Un’auto aziendale è finita in mare: sulla vettura c’erano due operai dell’ambito portuale, un ragazzo e un uomo di 60 anni che era al volante. Il giovane è riuscito ad abbandonare l’auto e a mettersi in salvo, mentre per il 60enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Sul caso sono in corso indagini della Capitaneria di Porto.