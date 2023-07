Auto, nuova famiglia Mini compie salto in avanti con innovazioni tecnologiche

(Adnkronos) – Presentata la nuova famiglia Mini, che compie così un grande salto in avanti nel mondo digitale con innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Per la nuova famiglia Mini un ritorno a quello che è l’essenziale è che riprende anche quelli che erano i concetti di mini del passato e questo che permette un uso creativo dello spazio all’interno dell’abitacolo. Tra le novità ci sono le nuove Mini Cooper Electric, le nuove Mini Countryman, la Mini Concept Aceman. (VIDEO)

La Mini Cooper Electric è la quinta generazione della Mini 3 porte, un modello che punterà nuovamente, con del resto le sue gloriose antenate, sul piacere di guida, questa volta elettrico. Due le configurazioni disponibili per potenze fino a 160 kW. La prima Cooper Se completamente elettrica è stata lanciata nel 2020, modello che lo scorso anno ha fatto registrare un incremento delle vendite del 25,2%, con oltre 43.000 unità vendute in tutto il mondo. La nuova famiglia Mini è pronta così ad accogliere due modelli: Mini Cooper E: 135 kW di potenza massima e batteria da 40,7 kW; Mini Cooper Se: 160 kW di potenza massima, batteria da 54,2 kWh. L’autonomia prevista è tra i 300 e i 400 km, la nuova Mini Cooper Electric sarà prodotta nello stabilimento del Bmw Group di Lipsia a partire da novembre 2023.

La nuova Mini Countryman sarà prodotta in Germania a partire da novembre 2023. Una generazione a zero emissioni che avrà il compito di ripetere il successo delle precedenti edizioni, la prima serie è stata lanciata nel 2010 e rappresentava l’entrata ufficiale del Marchio automobilistico inglese, nel segmento dei Suv, un modello che al piacere di guida abbinava una capacità di carico notevole, dai 370 ai 1.170 litri con il sedile posteriore abbassato. A partire dal 2017 è stata presentata la Mini Cooper Se Countryman All4, prima plug-in Mini, dotata di un motore elettrico aggiuntivo da 88 cavalli sull’asse posteriore. La nuova generazione di Mini Countryman sarà completamente elettrica e proposta in due versioni: Mini Contryman E: potenza massima di 191cavalli (140 kW); Mini Countryman Se ALL4: doppia unità elettrica sull’asse anteriore e posteriore per una potenza complessiva di 313 cavalli, pacco batteria da 64,7 kWh, autonomia fino a 450 km.

Rispetto al passato la nuova Mini Countryman sarà più lunga di 13 centimetri raggiungendo così i 4,429 metri, per un’altezza di quasi 6 centimetri in più (1.613 mm). Un modello che vanta anche una qualità costruttiva premium, grazie anche all’utilizzo materiali sostenibili, le cromature saranno del tutto assenti, i cerchi in lega leggera pressofusa sono realizzati con alluminio secondario fino al 70%, le superfici di cruscotto, volante, rivestimento tetto e pavimento, così come i tappetini, sono in poliestere riciclato ottenuto da bottiglie in Pet e residui di moquette.

“Dal punto di vista del design – spiega Federica Manzoni, brand manager Mini-, per la nuova famiglia Mini è stato adottato il principio della Charismatic Simplicity ovvero un ritorno a quello che è l’essenziale è che riprende anche quelli che erano i concetti di mini del passato e questo che permette un uso creativo dello spazio all’interno dell’abitacolo. L’iconica strumentazione centrale che vedevamo a bordo della Mini negli anni 60 adesso è sostituita da un Oled circolare di 24 cm di diametro che permetterà anche tante personalizzazioni al nostro utente e ci saranno diverse experience mode che permetteranno di andare a personalizzare ad esempio le luci ma anche il sound all’interno del nostro del nostro abitacolo e poi soprattutto avremo a bordo il nostro amico fedele a quattro zampe Spike come assistente alla guida”.

Mini Concept Aceman: Un concept che rappresenta una prima anticipazione della futura generazione di modelli, all’iconica MINI Cooper 3 porte si affiancherà un crossover totalmente nuovo, versatile e robusto. La Concept Aceman rappresenta l’inizio di una nuova era per il design Mini, un veicolo emozionante, dallo stile inconfondibile, realizzato con materiali riciclati e dotata di una tecnologia particolarmente avanzata. Lunga 4,05 metri è larga 1,99 metri e alta 1,59, una quattro porte dalla grande capacità di carico in grado di accogliere cinque persone. Gli interni della nuova Mini Concept Aceman sono minimalisti, il grande tetto panoramico in vetro rende l’abitacolo particolarmente luminoso, la plancia ha un design piatto simile a una barra sonora che si estende per l’intera larghezza dell’abitacolo, l’interfaccia centrale riunisce tutte le funzioni del quadro strumenti, presente un monitor di bordo con display Oled circolare. Ridisegnati gli interruttori a leva, tramite l’Experience Modes è possibile selezionare tre nuove modalità di guida.

“Fino ad ora abbiamo parlato di Mini lovers ma adesso è il momento di parlare di Big Love che rappresenta la strategia del brand di Mini, continua la Manzoni. Big Love per noi significa un atteggiamento positivo verso la vita ma che si vuole anche tradurre in gesti estremamente concreti. Per questo Big Love hai poi tre sfaccettature, da una parte abbiamo big love for the people perché vuole andare a sottolineare quello che è l’impegno di mini verso concetti come la diversity ma anche l’inclusione sociale poi c’è il Big love for the Planet”, commenta ancora Federica Manzoni, brand manager Mini.

“Abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di elettrificazione, questo concetto per noi è un impegno veramente concreto, basti pensare alle collaborazioni che abbiamo ad esempio con la onlus Plastic free che ci ha permesso di andare a raccogliere rifiuti all’interno del nostro del nostro paese e poi abbiamo Big Love for the progress dove abbiamo visto all’interno del veicolo quante innovazioni tecnologiche porterà la nuova famiglia Mini. Questo nuovo approccio vuole andare proprio ad incarnare quella che è la vera essenza di Mini, uno spirito avanguardista che vuole sempre essere proiettato verso il futuro”, sottolinea.