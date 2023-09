Auto travolge pedoni a Vigevano, feriti due anziani

(Adnkronos) – Grave incidente stradale questa mattina a Vigevano, in provincia di Pavia, dove poco prima delle 10 in via Leonardo Da Vinci vicino a un supermercato, due pedoni sono stati investiti da un’auto. Uno dei due, un uomo di 79 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso con un trauma cranico all’ospedale San Matteo di Pavia.

L’altro ferito è una donna di 74 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale di Vigevano con un trauma a una gamba. Lo rende noto il 118, intervenuto con automedica, elisoccorso e due ambulanze. Sull’incidente indaga la Polizia locale.