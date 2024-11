Autobus investe bimba di 11 anni a Roma, indagini in corso

Un tragico incidente ha avuto luogo a Roma, con un autobus che ha investito una bambina di 11 anni nei pressi della sua scuola. L’incidente è avvenuto giovedì 21 novembre nel quartiere Africano, mentre la piccola stava attraversando la strada. L’autista del bus, sotto shock, ha dichiarato di non aver visto la bambina. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause.

La bambina investita da un autobus a Roma

Il drammatico incidente è avvenuto verso le 14:00 del 21 novembre, quando la bambina, di 11 anni, stava attraversando via Asmara, in un’area adiacente alla sua scuola.

Un autobus della linea Tpl l’ha travolta, causandole gravi ferite. L’autista, visibilmente sotto shock, si è fermato subito dopo l’impatto, tentando di prestare soccorso alla vittima.

In breve tempo, sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha stabilizzato la bambina per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata, in seguito a un grave trauma cranico.

Le ipotesi investigative

Gli investigatori stanno esaminando diverse ipotesi per determinare le cause dell’incidente. Una delle principali riguarda la possibilità che la bambina si trovasse nell’angolo cieco del bus, una zona che non sarebbe stata visibile per il conducente.

Se confermato, questo avrebbe reso impossibile per l’autista evitare l’impatto, nonostante il suo sforzo nel frenare il mezzo.

Al momento, sono in corso accertamenti tecnici sul sistema frenante del veicolo per verificare se vi siano stati malfunzionamenti che abbiano contribuito all’incidente.

Il conducente dell’autobus sotto esame

Il conducente dell’autobus, un uomo di circa 40 anni, è stato immediatamente sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti, che hanno dato esito negativo.

Gli agenti della polizia municipale lo hanno ascoltato e, pur non essendo ancora emerse prove di responsabilità diretta, il suo stato di choc e le sue dichiarazioni sono state prese in considerazione nelle indagini.

Secondo quanto riferito, l’autista ha dichiarato di non aver visto la bambina e di non sapere come possa essere avvenuto l’incidente. Gli agenti della polizia municipale del gruppo Parioli stanno continuando a raccogliere informazioni per chiarire ogni aspetto della dinamica dell’incidente.

La dinamica e gli accertamenti

La polizia municipale ha provveduto a chiudere la zona di via Asmara, dove si è verificato l’incidente, per effettuare i rilievi del caso. Sono stati eseguiti accertamenti sulle condizioni della strada e sui segnali di traffico, mentre il bus è stato sequestrato per un’analisi approfondita.

Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, stanno cercando di ricostruire con precisione la velocità dell’autobus e di verificare se eventuali errori umani o meccanici possano aver giocato un ruolo fondamentale nell’incidente.