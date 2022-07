Autocarro perde olio in strada e provoca incidenti: ecco dove

Autocarro perde olio in strada e provoca incidenti, traffico in tilt. Una scia di olio sull’asfalto ha scatenato incidenti ad Acilia, e i vigili hanno chiuso la strada: un autocarro, adibito alla raccolta di olio esausto dai ristoranti, ha perso il liquido sulla carreggiata in viale dei Romagnoli, coinvolgendo più veicoli in diversi sinistri.

Sul posto pattuglie della polizia locale per mettere in sicurezza la via. Necessaria la chiusura della strada per circa 3 chilometri.

Gli agenti hanno rilevato i danni ai veicoli incidentati e si sono attivati per rintracciare l’autocarro che aveva perso il materiale oleoso, individuato poco dopo da una pattuglia che ha seguito le tracce lasciate sull’asfalto.