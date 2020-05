Autocertificazione 4 maggio, ‘nuovo modulo’ e come compilarlo: le indicazioni

Nuovo decreto, nuove regole. La fase 2, al via il 4 maggio, porterà un alleggerimento delle restrizioni fin qui apportate per contenere la diffusione del virus. Ma a differenza di quanto accaduto con i precedenti decreti in questo caso, almeno per il momento, non è prevista una nuova autocertificazione. In molti, infatti, si stanno chiedendo come scaricare il nuovo modulo.

Partiamo da un assunto: anche dal 4 maggio sarà necessario presentare l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti che aumenteranno lo spettro d’azione. Da lunedì, infatti, sarà possibile ad esempio far visita ai congiunti e fare post all’aperto, anche ad una distanza superiore dei 200 metri dalla propria abitazione fin qui previsti come limite massimo.

Come compilare l’autocertificazione dal 4 maggio

Proprio in virtù della necessità di giustificare gli spostamenti tramite autocertificazione si è innescata una caccia al nuovo modulo che fino ad ora era stato rinnovato ad ogni nuovo decreto. Non è stato così per quello che entra in vigore dal 4 maggio. Ad oggi, infatti, non esiste un nuovo modulo di autocertificazione.

Come compilarne allora uno nuovo per giustificare gli spostamenti? Sarà necessario correggere a penna il modulo già esistente aggiungendo in caso di necessità la visita ai congiunti o le altre motivazioni presenti nel nuovo decreto. L’obiettivo del Governo è quello di accantonare l’autocertificazione a partire dal 18 maggio, fino a quel momento però sarà necessario ancora compilarla, seppur a penna.