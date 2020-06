Autocertificazione Maturità 2020, come si fa se non si ha la stampante: ecco come compilare il modulo e cosa indicare

Come se non fossero pochi i problemi relativi alla conclusione dell’anno scolastico 2020 con il classico Esame di Stato in tempi di pandemia da Covid-19, vi sono in questi giorni diversi interrogativi ancora aperti intorno alla modalità tramite cui si realizzerà la Maturità 2020.

Ma al di là delle nuove regole sul distanziamento e sulle mascherine da usare in aula, un altro interrogativo si è fatto largo in queste ore: tra le novità vi è infatti la nuova autocertificazione Maturità 2020, ma come si fa se non si ha la stampante?

E che cos’è poi questa autocertificazione? Andiamo ad analizzare tutto da vicino.