Autocertificazione Nuovo Dpcm: come scaricarla

Entrerà in vigore da domani il nuovo Dpcm annunciato ieri dal premier Conte. L’Italia sarà divisa in tre fasce in base al livello di rischio. Nelle zone rosse ed arancioni gli spostamenti saranno limitati. In quelle arancioni ci si potrà spostare tra Comuni, e quindi Regioni, solo per urgenti motivi. La necessità di giustificare le uscite nelle zone rosse è estesa anche all’interno del proprio Comune.

In Lombardia, Piemonte, Calabria e valle D’Aosta, quindi, per uscire di casa anche durante il giorno sarà necessaria l’autocertificazione. Da esibire in tutta Italia per le uscite dopo le 22 e fino alle 5. I motivi validi sono sempre gli stessi: lavoro, salute e urgenza. È sempre consentito invece il rientro nel proprio domicilio.

L’autocertificazione, documento ormai caro agli italiani dalla scorsa primavera. Torna d’attualità con il nuovo ‘lockdown scaglionato’ e per il coprifuoco imposto in tutta Italia per limitare il diffondersi del virus. Cliccando sul seguente link sarà possibile scaricare il modulo di autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine nel caso in cui si venisse fermati. Clicca –> QUI <– per scaricare l’autocertificazione.