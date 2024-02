Autonomia, De Luca show: “Governo sta affossando l’Italia, pronti a barricate”

(Adnkronos) – “Il governo sta affossando l’Italia. Noi siamo pronti a fare le barricate e non ci faremo prendere in giro da questi squinternati”. Comizio show del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha inaugurato lo stand regionale alla Bit 2024. Il governatore campano ha colto l’occasione della fiera del turismo per dare vita ad una vibrante protesta contro l’autonomia differenziata e il blocco dei fondi di coesione e sviluppo. Molti gli applausi tra le persone che assistevano.

“Il 16 febbraio – dice De Luca – ci sarà una manifestazione delle Amministrazioni locali davanti al ministero della Coesione, a Roma. Siamo tutti mobilitati per sbloccare i fondi di sviluppo e coesione bloccati da un anno e mezzo per una posizione di ricatto politico che vogliono fare nei confronti delle regioni. Tutte le motivazioni che stanno dando sono tutte stupidaggini. La verità è che stanno cercando di ricattare il Sud. E noi non ci faremo ricattare. Noi saremo lì a manifestare contro il governo e il ministro per la Coesione fino a quando non arriveranno risorse”. Quindi aggiunge: “Il 17 a Napoli faremo anche una manifestazione con tutto il mondo della cultura e dello spettacolo che è paralizzato da questi irresponsabili”.