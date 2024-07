Autonomia differenziata – Roma, la presidente Celli: “Pronti a sostenere il referendum abrogativo. Mobilitazione per difendere l’unità del nostro Paese”

“Pronti a sostenere la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge Calderoli per l’autonomia differenziata il cui quesito è stato depositato questa mattina in Corte di Cassazione. E’ necessaria una grande mobilitazione per difendere l’unità nazionale”.

Autonomia differenziata Roma, la presidente Celli: “Insieme, con le forze politiche e sociali e con i cittadini, saremo in prima linea per fermare una riforma che spacca l’Italia”

E’ la Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli (nella foto), a chiamare a raccolta i cittadini della capitale, spiegando che, “Insieme, con le forze politiche e sociali e con i cittadini, saremo in prima linea per fermare una riforma che spacca l’Italia, crea ed allarga ulteriormente disuguaglianze, differenze e il divario tra regioni e cittadini. Una riforma che produrrà solo effetti devastanti”

Autonomia differenziata Roma, la presidente Celli: “E’ un messaggio chiaro al Governo delle destre e di Meloni e alla loro scellerata politica di frammentazione e divisione del nostro Paese”

Dunque, conclude la Celli, “Bene la compattezza del campo progressista e l’impegno del Partito Democratico che, partendo da questa battaglia, possono lanciare un messaggio chiaro al Governo delle destre e di Meloni e alla loro scellerata politica di frammentazione e divisione del nostro Paese”.

Max