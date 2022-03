Autostrada A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per mezzo in fiamme

Camion in fiamme oggi 2 marzo 2022 tra Allacciamento A14/A13-Padova Sud e A14 – Raccordo di Casalecchio. A riportare la notizia è l’account Twitter @MyWayASPI.

Al momento non sono chiare le cause che hanno causato l’incendio del mezzo che già da diversi minuti è avvolto dalle fiamme, così come testimoniano le immagini inviate alla redazione di Italia Sera da un lettore che si trovava a percorrere l’autostrada.