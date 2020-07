Autostrade: “Basta regalare soldi, proposte a giorni o scatta la revoca”, avverte Conte

L’occasione è data dalla sua presenza a Venezia, dove stamane si è recato per ha assistere alle ‘prove generali’ del Mose. Inevitabilmente, i giornalisti presenti non hanno potuto che domandargli delle vicenda Autostrade anche perché, come molti ricorderanno Conte fu uno dei primi detrattori di Autostrade: ”Noi le decisioni le prendiamo, tra qualche giorno saremo a Genova per l’inaugurazione del nuovo ponte. In questi giorni ci stiamo sorprendendo per un ponte, la cui realizzazione è stata così rapida, che addirittura non è stata completata al procedura di revoca, che arriverà in questi giorni”.

Conte: “Aspi? Aspettiamo proposte, basta regalare soldi…”

Per quanto riguarda poi Aspi, ha aggiunto il premier, “ieri c’è stato un incontro al Mit, in cui tecnici del governo hanno confermato le ragioni per cui le proposte di transazione avanzate dalla società non sono accettabili. Ieri abbiamo dunque confermato che se non arriva una proposta in extremis a cui non si può dire di no – no per la parte pubblica, perché noi difendiamo l’interesse pubblico in gioco – oppure si procederà alla revoca. Non possiamo più regalare soldi