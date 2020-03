Avanti un altro, 10 Marzo: Angela Gaspari vince 57 mila euro, ecco come ha fatto

Un’altra serata di grandi emozioni e contraddistinta da una importantissima vittoria, quella di ieri ad Avanti un altro il game di Bonolis e Laurenti che da anni viene apprezzato dal pubblico.

In giornate tes come queste, avere un momento per svago e risate, senza pensare sempre alla diffusione del coronavirus è importante per tutti. Certo, le puntata di Avanti un altro sono registrate, ma il caso ha voluto che arrivasse una vittoria importante proprio in questi giorni.

Cosa sarà successo dunque nella puntata di ieri da Bonolis e Laurenti del game show di Canale 5 Avanti un altro?

C’è stata davvero la vittoria del montepremi? Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 10 Marzo.

Avanti un altro, 10 Marzo: Angela Gaspari vince 57 mila euro

Nella puntata di martedì 10 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Angela Gaspari da Sandrà, in provincia di Verona.

L’insegnante di matematica ha l’opportunità di vincere 125 mila euro. Non riesce nell’impresa nei primi 150 secondi ma riesce a dare le ventuno risposte vincendo 57 mila euro.

Con la vincita più alta, per ora, dell’edizione, Angela è la decima a fare l’infilata delle ventuno risposte. Nelle 65 puntate sono stati assegnati 293 mila euro.

Nella serata di lunedì 9 marzo 2020 al gioco finale vi era invece Ilaria Michetti: 27enne e x militare e studentessa di Giurisprudenza 150 mila euro, dopo i primi 150 secondi e, per l’ultimo tentativo, bloccava il montepremi a 29 mila euro.

Come è andata subito dopo? La concorrente non è riuscita ad andare fino in fondo, arrestandosi alla terzultima domanda e, per questo, non vincendo nulla lasciava lo studio a mani vuote.

Nella puntata della festa della donna di domenica 8 marzo 2020 a giocare era Francesco Alcerano di Catania, ma domiciliato a Firenze. Il 26enne addetto vendite di un negozio di telefonia si metteva in cascina 180 mila euro.

Tuttavia, anche lui, dopo i famigerati 150 secondi non riusciva nell’intento di dare tutte le risposte ‘errate e corrette’ e dunque frenava il tempo, e il montepremi, a 26 mila euro.

Francesco, alla quintultima si stoppava senza riuscire ad andare oltre e dunque anche lui, suo malgrado, se ne tornava a casa a mani vuote.

