Avanti un altro, 12 Marzo: Sergio Napolitano gioca per 18 mila euro, come è andata da Bonolis

Avanti un altro, 12 Marzo: Sergio Napolitano gioca per 18 mila euro,...

Un altro appuntamento con la apprezzatissima trasmissione Avanti un altro il game di Bonolis e Laurenti e un’altra serata, anzi pre-serata, in cui lo show, che da anni viene scelto dal pubblico, ha fatto incetta di ilarità.

Come noto, il programma è registrato e l’attuale situazione del coronavirus non impone al game alcune delle principali limitazioni che hanno visto sospendere o ridurre alcuni altri programmi.

Detto questo, il pericolo del coronavirus st facendo sera dopo sera di Avanti un altro un momento di relax per gli italiani. E per di più, di recente vi è anche stata una bella vittoria.

E ieri sera? Cosa sarà accaduto nella puntata di ieri da Bonolis e Laurenti del game show di Canale 5 Avanti un altro? Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 12 Marzo.

Avanti un altro, 12 Marzo: Sergio Napolitano gioca per 18 mila euro

Nella puntata di giovedì 12 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Sergio Napolitano da Pescara. Il consulente nell’ambito informatico, con un passato da monaco buddista, ha l’opportunità di portarsi a casa 150 mila euro.

Il concorrente fatica a ingranare inizialmente, tanti da sbagliare per tre volte di fila la quarta domanda, tra l’altro su uno degli evangelisti. Nei primi 150 secondi non arriva a metà percorso e, per l’ultimo tentativo, Sergio blocca il montepremi a 18 mila euro, conoscendo quindici risposte su ventuno. Il concorrente sfiora l’impresa, sbagliando l’ultima domanda.

aggiornamento ore 00.41

Invece nella puntata di mercoledì 11 marzo 2020 al gioco finale ecco Edoardo Potenza da Pontedera, in provincia di Pisa . Il concorrente, giocava per ben 215 mila euro.

Ma dopo i primi 150 secondi era necessario per lui fermare il tempo e il montepremi a 27 mila euro. Edoardo sbagliava la quintultima e, in questo caso, zero euro nella sua tasca.

La sera prima, invece, martedì 10 marzo 2020 Angela Gaspari da Sandrà, in provincia di Verona, insegnante di matematica dopo i primi 150 secondi era in grado di dare tutte e ventuno risposte e vinceva 57 mila euro.

aggiornamento ore 8.49

Si era trattato, in quel momento, della vincita più alta, per ora, dell’edizione. Angela, la campionessa numero dieci a indovinare ventuno risposte, aveva fatto salire il bottino stagionale già vinto a un totale di 293 mila euro.

La sera di lunedì 9 marzo 2020 in ballo vi era Ilaria Michetti: 27enne e x militare e studentessa di Giurisprudenza dopi gli iniziali 150 mila euro e i 150 secondi faceva calare il montepremi a 29 mila euro.

La concorrente non era in grado di terminare le 21 risposte, e si fermava alla terzultima domanda. Anche per lei, dunque, nessuna vincita.

aggiornamento ore 12.43