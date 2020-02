Avanti un altro, 16 Febbraio: Marco Forgione vince 29 mila euro, ecco come ha fatto

Una domenica di successo, di allegria, spensieratezza e soprattutto di grande conquista quella del preserale di Canale 5 Avanti un altro. Come è andata? Cosa è successo quanto alla scalata al montepremi?

Come ben sappiamo da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ogni giorno si deve provare la scalata a un montepremi tramite l’arrivo di un nuovo concorrente pronto a vincere nel game finale, quello in cui bisogna rispondere al contrario.

Ebbene, cosa è successo nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 16 febbraio?

Avanti un altro, 16 Febbraio: Marco Forgione vince 29 mila euro

Nella puntata di domenica 16 febbraio 2020, ad affrontare il gioco finale è Marco Forgione. Il 25enne partenopeo che lavora all’aeroporto di Fiumicino prova a portarsi a casa 130 mila euro. Non ce la nei primi 150 secondi, fermandosi più volte alla decima, e blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro.

Marco riesce a rispondere a tutte e ventuno le domande, diventando il quinto vincitore di quest’edizione.

Questa di Marco da Fiumicino è una delle poche vittorie finora messe in cantiere nel game di Paolo Bonolis. Come sanno bene gli statistici che si appassionano al programma, infatti, nelle prime sei settimane del game show condotto da Paolo Bonolis sono stati vinti complessivamente 122 mila euro.

Un bottino importante certo, ma non molto grande se si considera la quantità di puntate e di concorrenti finora andati in scena. Del resto la formula del game è complicata, e rispondere al contrario, sbagliando per indovinare, è un esercizio mentale faticoso, un ragionamento inverso che implica un livello di concentrazione e anche di memoria molto molto complicato.

Per esempio non ci era riuscita sabato 15 febbraio 2020, la concorrente Laura Matrone da Napoli. L’insegnante d’arti marziali giocava per 175 mila euro.

Entro i primi 150 secondi niente da fare: bloccando tempo, e il montepremi, a 29 mila euro, la donna sbagliava sbaglia la dodicesima.

La sera prima, la notte degli innamorati di San Valentino di venerdì 14 febbraio 2020, non era andata poi così diversamente. Anzi.

Difatti, al gioco finale di Bonolis e Laureti era andata una concorrente che rispondeva al nome di Barbara Castelnuovo. L’infermiera 44enne di Milano ha tentato di vincere 180 mila euro: nulla di fatto nei primi 150 secondi e montepremi a 25 mila euro. Barbara cadeva alla quintultima e torna a casa a mani vuote.

Anche la sera prima, giovedì 13 febbraio 2020, era accaduto lo stesso. Si stava giocando tutto il signor Marco, 45enne da San Terenziano, per 160 mila euro. Anche per lui stop dopo i 150 secondi e montepremi a 28 mila euro. Marco però, si arrendeva all’ottava domanda. Tornando a casa senza bottino.

