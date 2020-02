Avanti un altro, 17 Febbraio: Elena da Venezia vince 26 mila euro, ecco come ha fatto

Una lunedì che replica i fasti della domenica: una due giorni dunque di elettrizzante e meritato successo nel preserale di Canale 5 Avanti un altro. Come è andata? Cosa è successo? C’è stata, come sanno i fan che hanno seguito il programma, ancora una vittoria quanto alla scalata al montepremi.

Ma chi ha vinto? E quanto? Come noto, da Paolo Bonolis e Luca Laurenti il vero clou e il senso del programma è quello che vede ogni concorrentenel game finale, vincere il bottino rispondendo al contrario.

Ebbene, cosa è successo nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 176 febbraio?

Avanti un altro, 17 Febbraio: Elena da Venezia vince 26 mila euro

Nella puntata di lunedì 17 febbraio 2020, la prima in cui Luca Laurenti debutta col personaggio del coatto, ad affrontare il gioco finale è Elena da Venezia.

La 32enne organizzatrice di eventi per un albergo prova a portarsi a casa 185 mila euro entro i primi 150 secondi. Non riesce nell’impresa e, arrivata a tre risposte dalla vittoria, blocca il montepremi a 26 mila euro. Elena riparte da capo nell’ultimo tentativo e riesce a fare il percorso completo, agguantando così il malloppo rimasto.

Aggiornamento ore 1.12

In pratica, quello di lunedì, è stato un successo che ‘arricchisce’ i numeri delle vincite di Avanti un altro. Per il game show di Canale 5 è la sesta vincita dell’edizione, e in particolare poi la seconda consecutiva: i concorrenti si sono portati a casa, nelle 43 puntate andate in onda sinora, 148 mila euro.

Infatti nella puntata di domenica 16 febbraio 2020, giocava Marco Forgione. Il 25enne campano prima ha puntato a 130 mila euro. Poi, dopo i 150 secondi, ha stoppato il montepremi a 29 mila euro.

Marco, riuscendo a dare tutte e ventuno le domande sbagliate, e dunque corrette è diventato il quinto vincitore di quest’edizione.

Aggiornamento ore 04.19

Questa di Marco da Fiumicino è una delle vittorie che ha contraddistinto game di Paolo Bonolis. Compreso il suo successo, senza considerare quello di lunedì, al game show di Paolo Bonolis erano stati vinti complessivamente 122 mila euro.

Un trionfo che non era riuscito sabato 15 febbraio 2020 alla concorrente Laura Matrone da Napoli. L’insegnante d’arti marziali giocava per 175 mila euro. Dopo i 150 secondi bloccava tempo e il bottino a 29 mila euro: poi errava la dodicesima.

Quindi non era riuscita a vincere, a differenza dei due concorrenti che l’hanno seguita.

aggiornamento ore 9,05