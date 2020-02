Avanti un altro, 2 Febbraio: Alberto Papalia gioca per 300 mila euro, ecco come è andata

Avanti un altro, 2 Febbraio: Alberto Papalia gioca per 300 mila euro,...

Cosa è successo da Luca Laurenti e Paolo Bonolis nella puntata del 3 Febbraio nel preserale Avanti un altro? Un’altra pittoresca, calda, e elettrica puntata è andata in scena, e le emozioni come sempre non sono mancate.

Come è ormai da tradizione, è nella parte finale del quiz che il game di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e cioè per appunto Avanti un altro si accende quanto a interesse del pubblico. Tutti vogliono vedere come finisce, e se il leader della puntata vince.

Ma, appunto, proprio parlando del gioco finale, come è andata? Chi si è giocato il montepremi in palio?

Avanti un altro, 3 Febbraio: Alberto Papalia gioca per 300 mila euro

Nella puntata di lunedì 3 febbraio 2020 a giocare è Alberto Papalia, che di professione fa l’animatore turistico.

Si tratta di un ragazzo spigliato, piuttosto giovane con i suoi 23 anni: viene da Cerveteri, e nel game si gioca 300 mila euro. Non ce la fa però, come spesso accade, se non sempre del resto, entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 26 mila euro. Sul più bello, però, la doccia fretta.

Alberto infatti si ferma alla quindicesima e, per questo, non vince nulla.

aggiornamento ore 00.03

Nella puntata precedente, quella di domenica 2 febbraio 2020 aveva giocato Alessia Balice, una 27enne di Torino, che è andata al gioco finale per 150 mila euro: dopo lo stop il bottino scendeva a 29 mila euro. Come era continuato a quel punto il game?

La torinese Alessia, essendo arrivata alla penultima domanda con un pò di tensione di troppo, si è fermata, un vuoto di memoria e niente da fare per lei.

Aggiornamento ore 5.11

Nella puntata ancora in precedenza, quella del sabato 1° febbraio 2020 era in gara Gianluca da Trevi, consulente finanziario pronto a accaparrarsi 185 mila euro. Anche per lui stop ai 150 secondi e bottino sceso a 29 mila euro. Gianluca perdeva alla terzultima.

Il giorno prima, nella puntata di venerdì 31 gennaio 2020 si giocava invece tutto Giovanni, il 41enne anconetano che pur partendo dai 325 mila euro, dopo i famosi 150 secondi, ha potuto giocarsi 29 mila euro ma cadendo alla quattordici ha emulato tantissimi altri campioni di questa stagione, perdendo la chance vittoria.

aggiornamento ore 8.32