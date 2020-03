Avanti un altro, 2 Marzo: Giacomo Cirotti gioca per 27 mila euro, come è andata da Bonolis

Avanti un altro, 2 Marzo: Giacomo Cirotti gioca per 27 mila euro,...

Come è andata ieri da Bonolis e Laurenti all’interno del programma game show di Canale 5 Avanti un altro? Come è evoluta nell’ultima puntata? Dopo le varie vincite al gioco finale dei giorni scorsi, e il rinnovato interesse per il programma ieri, cosa è successo? Ci sarà stato qualcuno in grado di accaparrarsi la vittoria del montepremi?

Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 2 Marzo.

Avanti un altro, 2 Marzo: Giacomo Cirotti gioca per 27 mila euro

Nella puntata di lunedì 2 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Giacomo Cirotti 26 anni da Chieti. Il volontario di Servizio Civile, indovinando il quesito posto da La bona sorte, può tentare di portarsi a casa 400 mila euro. Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 27 mila euro. Giacomo si ferma alla quindicesima e, per questo, non porta a casa niente.

Nella puntata di domenica 1° marzo 2020 invece al round finale vi era Francesca, vent’anni passati Roma ma di Gravina di Puglia. Puntando prima 180 mila euro e poi 20 mila euro, Francesca non riusciva a superare lo scoglio della quattordicesima domanda e, quindi, perdeva il bottino.

Puntata emozionante anche sabato 29 febbraio 2020 quando da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, giocava Brunella Frontera: la quale prima provava a vincere i 250 mila euro, e poi, dopo i classici 150 secondi, bloccava il tempo con bottino a 29 mila euro. Fatale la domanda tredici: e niente montepremi per lei.

Ancora prima, nella serata di venerdì 28 febbraio 2020, partecipava al game finale Filomena D’Amato da Imola. La 28enne se la giocava per 160 mila euro per poi ridurre a 29 mila euro. Stop ala quattordicesima per lei e niente premio.

Idem per un altro concorrente, prima di lei, nella sera di giovedì 27 febbraio 2020: Giorgio Incagnola da Fiumicino, per 170 mila euro e poi per 28 mila euro, se la giocava bene ma alla domanda quattordici perdeva la chance di intascare il premio.

