Avanti un altro 2020, chi è Francesca Policastro la donna fitness: età, carriera e vita privata

E’ tornato in onda con la prima puntata della nona edizione ed ha già riscosso un grandissimo successo: Avanti un altro 2020, il format condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti andrà in onda per 120 puntate dalle 18,45 come preserale di Canale 5 e, come noto, bisogna conquistare il trono di potenziale campione rispondendo alle bizzarre domande del conduttore Paolo Bonolis e da Luca Laurenti oltre che dal salottino.

E proprio tra i membri del salottino c’è una protagonista che si è fatta subito notare, dopo la sua prima apparizione nel programma di Bonolis. Si tratta di Francesca Policastro, una nota esperta di fitness e personal trainer, e dunque ora membro del salottino di Avanti Un altro.

Ma cosa sappiamo di lei? Cosa è noto della sua vita privata, e di quella professionale? Quanti anni ha, e come nasce la sua passione per il fitness? Ecco tutte le notizie che si sanno su di lei.

Avanti un altro 2020, chi è Francesca Policastro la donna fitness: anni e carriera

Dunque chi è Francesca Policastro, la donna fitness del salottino di Avanti un altro?

Di sicuro è una delle novità dell’edizione 2020 di Avanti un altro, il game show ormai campione di ascolti da anni, guidato da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti e sempre più leader del preserale di Canale 5.

E’ stata definita come “donna fitness”, ed è una ragazza bella, atletica e attraente: le sue domande, come è chiaro, hanno a che riguardato il mondo del benessere fisico e del fitness.

Ma chi è la donna fitness di Avanti un altro? Francesca Policastro, è di Roma ed è nata nel 1992. Nel 2010 ha dato inizio alla sua carriera come personal trainer e dopo quattro anni è divenuta una nota fitness model nonché istruttrice di pole dance. Inoltre, è nota anche come esperta in comunicazione dello sport. Qui in questo video è possibile vedere le sue abilità.

Dotata di un fisico scolpito, la donna fitness non passa certo inosservata.

Nel 2016 è divenuta finalista all’Italian Pole Sport Championship e terza ai Regionali dell’European Pole Sport Championship. L’anno dopo è divenuta una delle pole dancer che hanno sostenuto Fabrizio Moro in tour.

Le sue performance e le sue abilità sono apprezzate da un numero crescente di persone.

Francesca, al momento, lavora a Roma ed è disponibile ad allenare chiunque voglia migliorare il proprio fisico e rendersi migliore dal punto di vista atletico e ginnico. A giudicare dagli scatti, parrebbe saperne abbastanza sull’argomento.

